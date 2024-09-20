NTV.COM.TR

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 6. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyor. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Galatasaray cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de bu haftanın diğer karşılaşmalarına odaklandı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 6. haftanın programı

Trendyol 'in 6. haftası, oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 6. haftanın en önemli maçında 21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray, derbide karşılaşacak. İşte, Süper Lig'de 6. haftanın programı...

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de RAMS Başakşehir'in bay geçtiği 6. haftanın programı şöyle:

20 Eylül Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Mersin)

21 Eylül Cumartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

22 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor (Gürsel Aksel)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...