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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? TFF 6. haftanın programını açıkladı

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe'nin liderliğinde devam eden ligde 5 hafta geride kaldı. Şimdi ise 6. hafta maçları başlayacak. Bu hafta yine bir birinden seyir zevki yüksek maçlar futbolseverlerle buluşacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? TFF 6. haftanın programını açıkladı

'de bu hafta hangi maçların olacağı araştırılıyor. Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:

22 Eylül Cuma:

20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor: Murat Erdoğan

23 Eylül Cumartesi:

17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: Burak Pakkan

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler

24 Eylül Pazar:

17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: Ali Şansalan

17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: Erkan Özdamar

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: Yasin Kol

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Burak Şeker

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