Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Trendyol Süper Lig 12. hafta maç programı)

Futbol Trendyol Süper Lig 12. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:



SÜPER LİG'DE BU HAFTA



Bugün:



20.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)



Yarın:



13.30 Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrumspor (Corendon Airlines Park Antalya)



16.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)



19.00 Adana Demirspor-ikas Eyüpspor (Yeni Adana)



19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)



10 Kasım Pazar:



13.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)



16.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)



19.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Fenerbahçe-Net Global Sivasspor (Ülker)