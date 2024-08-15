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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Trendyol Süper Lig 2. hafta fikstürü)

Süper Lig'de bu haftanın maçları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen fikstürle belli oldu. Süper Lig'in 2. haftasında puan farkını açmak isteyen ekipler, galibiyet için sahada olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Trendyol Süper Lig 2. hafta fikstürü)

Trendyol 'in 2. haftası yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Galatasaray müsabakasıyla başlayacak 2. haftanın programı şöyle:

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

Yarın:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: RHG Enertürk Enerji

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Yeni Adana

21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Gürsel Aksel

18 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim

21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Kalyon

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Tüpraş

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Mersin

21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan

Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek

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