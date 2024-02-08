Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Trendyol Süper Lig 25. hafta programı

Süper Lig’de bu hafta hangi maçların olduğu futbolseverlerce araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak Süper Lig'in 25. haftasının programı şöyle:



9 Şubat Cuma:



20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)



10 Şubat Cumartesi:



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)



19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)



11 Şubat Pazar:



13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)



16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)



12 Şubat Pazartesi:



17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)



20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)