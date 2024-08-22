Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Trendyol Süper Lig 3. hafta fikstürü ve puan durumu)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?



SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇLARI



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)



24 Ağustos Cumartesi:



19.15 Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)



21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)



25 Ağustos Pazar:



19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)



21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)



21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

SÜPER LİG PUAN DURUMU