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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Trendyol Süper Lig 3. hafta fikstürü ve puan durumu)

Süper Lig'de bu haftanın maçları, tüm futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de 3. hafta açılış maçı yarın Alanyaspor ve Göztepe ile oynanacak maçla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Trendyol Süper Lig 3. hafta fikstürü ve puan durumu)

Trendyol 'in 3. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

SÜPER LİG

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Trendyol Süper Lig 3. hafta fikstürü ve puan durumu) - 1

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