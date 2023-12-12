Süper Lig'de bu hafta maç olacak mı? Maçlar ertelendi mi?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere biten Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Türk futbolunun utanç gecesi olarak tarihe geçen olayın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında gözaltı kararı verilirken, hakem Halil Umut Meler de hastanede tedaviye alındı.



MAÇIN HAKEMİNE YUMRUKLU SALDIRI

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek, Halil Umut Meler’e yumruk attı.

Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı.

Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı. Meler, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



"LİGLER SÜRESİZ OLARAK ERTELENDİ"



MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olağanüstü toplantının ardından tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.



Mehmet Büyükekşi açıklamasında şunları kaydetti:



"Halil Umut Meler, kendini bilmez canilerce saldırıya uğramıştır. Alçak saldırıyı yapanlar, bunu sadece Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bu, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır."



TFF Başkanı, "Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Futbol maçları bir savaş değil, sonunda ölüm yok. Bütün takımlar aynı anda şampiyon olamaz. Bunu hepimizin idrak etmesi lazım. Herkesi sorumluluğa davet ediyoruz. Artık yeter. Yeter diyoruz! Hakemler de insan. Kimseye böyle vurulmaz. Türk futbolunun değerini daha fazla düşürmeyin. Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim. Yeter artık!" ifadelerini kullandı.