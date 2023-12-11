Süper Lig'de bu hafta maç olacak mı? Maçlar iptal mi edildi?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Hakemlerden saldırı sonrası karar alındığı iddia edildi. A Spor'un haberine göre; Türkiye'de hakemler bu hafta lig müsabakalarına çıkmama kararı aldı.



MAÇIN HAKEMİNE YUMRUKLU SALDIRI

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler’e yumruk attı.

Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı.

Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.



TFF OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR



MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.



BU HAFTA MAÇ OLACAK MI?



MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle, Türkiye'de hakemler bu hafta lig müsabakalarına çıkmama kararı aldı.



Bu konuda bilgiler netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

