Süper Lig'de bu hafta maç var mı, hangi maçlar var? (Süper Lig 18. hafta maç programı)

Trendyol Süper Lig'de bu haftanın maç programı, takımlarının maçlarını izlemeyi heyecanla bekleyen futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 2024-2025 fikstüre göre, Süper Lig'de bu hafta maç olup olmayacağı ve hangi maçların oynanacağı belli oldu.



SÜPER LİG'DE BU HAFTA



TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri şöyle:



3 Ocak Cuma



Rizespor-Beşiktaş: Ozan Ergün

Alanyaspor-Konyaspor: Zorbay Küçük



4 Ocak Cumartesi



Adana Demirspor-Başakşehir: Erkan Özdamar

Antalyaspor-Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

Galatasaray-Göztepe: Alper Akarsu

Samsunspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen



5 Ocak Pazar



Kasımpaşa-Gaziantep FK: Cihan Aydın

Bodrum FK-Kayserispor: Yasin Kol

Fenerbahçe-Hatayspor: Oğuzhan Çakır