Süper Lig'de bu hafta maç var mı? İşte 5. hafta maç tarihleri

Süper Lig'de heyecana milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek. Göztepe'nin bay geçeceği 5. hafta müsabakaları 13-16 Eylül'de yapılacak.
TFF'den alınan bilgiye göre maçların programı ise şöyle;
Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)
Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)
Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)
Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
Bellona Kayserispor-İkas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)
Kasımpaşa-Fenerhahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)
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