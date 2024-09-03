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Süper Lig'de bu hafta maç var mı? İşte 5. hafta maç tarihleri

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sona erdi. Tamamlanan haftanın ardından 4 maçta 10 puana ulaşan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlileri birer maçı eksik olan Galatasaray ile Beşiktaş dokuzar puanla takip etti. Peki, Süper Lig'de bu hafta maç var mı?

Süper Lig'de bu hafta maç var mı? İşte 5. hafta maç tarihleri

'de heyecana milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek. Göztepe'nin bay geçeceği 5. hafta müsabakaları 13-16 Eylül'de yapılacak.

TFF'den alınan bilgiye göre maçların programı ise şöyle;

Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

Bellona Kayserispor-İkas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

Kasımpaşa-Fenerhahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)

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