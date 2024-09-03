Süper Lig'de bu hafta maç var mı? İşte 5. hafta maç tarihleri

Süper Lig'de heyecana milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek. Göztepe'nin bay geçeceği 5. hafta müsabakaları 13-16 Eylül'de yapılacak.

TFF'den alınan bilgiye göre maçların programı ise şöyle;



Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)



Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)



Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)



Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)



Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)



Bellona Kayserispor-İkas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)



Kasımpaşa-Fenerhahçe (Recep Tayyip Erdoğan)



Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)



