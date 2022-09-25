Süper Lig'de milli ara sebebiyle geçtiğimiz hafta maç oynanmazken birçok futbolsever bu hafta maç var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'lu futbolseverler bu hafta ligde maç oynanacak mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta maç var mı? Milli ara ne zaman bitiyor?



SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇ VAR MI?



Süper Lig'de bu hafta milli maç arası nedeniyle maç oynanmayacak. Süper Lig'de 8. hafta maçları 1 Ekim tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edecek.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?



Bugün UEFA Uluslar Ligi'nde 10 maç futbolseverlerle buluşacak ve milli takım Faroe Adaları'yla karşı karşıya gelecek.



Milli ara 1 Ekim'de son bulacak ve lig maçları bu tarihten itibaren başlayacak.