Süper Lig'de 36. hafta maç programı, tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle Süper Lig maçlarının bu hafta oynanıp oynanmayacağı merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta maç var mı? Süper Lig 36. hafta maçları ne zaman, ertelendi mi?



SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?



Süper Lig dahil Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde bu hafta maçlar, 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle oynanmayacak.



Süper Lig'de 36. hafta maçları, 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'da oynanacak. Tüm maç aynı saatte oynanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR



Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan Ankaragücü-Galatasaray maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.



Fenerbahçe ile arasında 5 puan fark olan Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında kazanması halinde, bitime 2 hafta kala ligdeki 23. şampiyonluğunu ilan edecek.