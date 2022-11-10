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Süper Lig'de bu haftanın maçları (Süper Lig 14. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de bu haftanın maçları, Dünya Kupası öncesinde futbolseverler tarafından merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yine heyecan dolu mücadeleler yaşanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu haftanın maçları (Süper Lig 14. hafta maç fikstürü)

Spor Toto 'de 14. haftanın programı belli oldu. 20 Kasım'da başlayacak olan Dünya Kupası maçları öncesinde bu hafta Süper Lig'de son maçlar oynanacak ve daha sonrasında lige bir süre ara verilecek. İşte Süper Lig'de 14. haftanın maç fikstürü.

SÜPER LİG 14. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 14. hafta, 11 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.

Ligde gelecek haftanın müsabaka programı şöyle:

11 Kasım Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Alanya Oba)

20.00 MKE Ankaragücü- (Eryaman)

12 Kasım Cumartesi

14.30 Demir Grup Sivasspor-Hangi Kredi Ümraniyespor (Sivas 4 Eylül)

17.00 -Bitexen Giresunspor (Ülker)

20.00 Medipol Başakşehir- (Başakşehir Fatih Terim)

13 Kasım Pazar

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 -Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

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