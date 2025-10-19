Süper Lig'de bugün 4 karşılaşma oynanacak

Süper Lig'de bugün Kayserispor, Samsunspor, Alanyaspor, Göztepe, Gaziantep FK, Antalyaspor gibi takımlar sahaya çıkacak. Milli ara sonrasında gözler günün maçlarına çevrildi. İşte, Süper Lig'de ve Trendyol 1. Lig'de günün maç programı;

SÜPER LİG



14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)



17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)



17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor (Gaziantep)



20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Chobani)



1'İNCİ LİG



13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor (Aktepe)



16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)



16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Ümraniye Şehir)



19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK (Esenler Erokspor)