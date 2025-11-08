Süper Lig'de bugün 4 maç oynanacak

08.11.2025 11:22

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor. Cumartesi günü Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına konuk olurken Trabzonspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de milli ara öncesinde bugün 4 kritik karşılaşma oynanacak. Gaziantep FK, Rizespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Göztepe gibi takımlar sahaya çıkacak

 

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası çıkış arayan Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanından mutlak üç puanla dönmek istiyor. Ligin formda ekibi Göztepe ise Kasımpaşa'ya konuk oalcak. İşte, Süper Lig'de günün programı;

 

17:00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

 

20:00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

 

20:00 Kasımpaşa - Göztepe

 

20:00 Hesap.com Antalyaspor - Beşiktaş