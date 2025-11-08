Süper Lig'de bugün 4 maç oynanacak
08.11.2025 11:22
NTV - Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor. Cumartesi günü Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına konuk olurken Trabzonspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.
Süper Lig'de milli ara öncesinde bugün 4 kritik karşılaşma oynanacak. Gaziantep FK, Rizespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Göztepe gibi takımlar sahaya çıkacak
Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası çıkış arayan Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanından mutlak üç puanla dönmek istiyor. Ligin formda ekibi Göztepe ise Kasımpaşa'ya konuk oalcak. İşte, Süper Lig'de günün programı;
17:00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
20:00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor
20:00 Kasımpaşa - Göztepe
20:00 Hesap.com Antalyaspor - Beşiktaş