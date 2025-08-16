Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? Süper Lig 16 Ağustos cumartesi günü maç programı

Avrupa’da ve Türkiye’de liglerin başlamasıyla karşılaşmalar yakından takip ediliyor. Süper Lig’de haftanın geri kalanında 8 karşılaşma oynanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, Karagümrük’ü mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Fenerbahçe ise ilk maçına Göztepe deplasmanında çıkacak. Pazar günü ise Gençlerbirliği, Antalyaspor, Konyaspor, Beşiktaş, Eyüpspor, Başakşehir, Kayserispor gibi takımlar sahaya çıkacak.



SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?



15 Ağustos Cuma:



21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park) (3-0)



16 Ağustos Cumartesi:



19.00 Kacaelispor-Samsunspor (Kocaeli)



21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)



21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)



17 Ağustos Pazar:



19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor (Eryaman)



19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)



21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)



18 Ağustos Pazartesi:



21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

