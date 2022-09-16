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Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? (Süper Lig 7. Hafta maç fikstürü)

Süper Lig'in 7. haftası bu akşam oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. Süper Lig'de son 6 haftada hiç mağlubiyeti bulunmayan Konyaspor, bu akşam deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Icardi ve Mertens gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray, bu akşam zorlu Konyaspor karşısında galibiyet arayacak. İşte Süper Lig'de 7. haftanın maçları.

Haberler - ntv.com.tr 16.09.2022 - 09:25

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? (Süper Lig 7. Hafta maç fikstürü)

Spor Toto ’in 7. haftasında heyecan bu akşam, 17 Eylül Cumartesi ve 18 Eylül Pazar oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış günü 2 maç ile başlayacak. Galatasaray, Konyaspor’u, Hatayspor ise Kayserispor’u konuk edecek.

Beşiktaş da deplasman İstanbulspor’a konuk olacak. Medipol Başakşehir ise evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor’u sahasında ağırlayacak.

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? (Süper Lig 7. Hafta maç fikstürü) - 1

Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta maçlarının programı şöyle:

16 Eylül Cuma (Bugün)

20.00 Galatasaray - Konyaspor
20.00 A.Hatayspor - Y.Kayserispor

17 Eylül Cumartesi

17.00 Ümraniyespor - Kasımpaşa
20.00 İstanbulspor - Beşiktaş
20.00 FT Antalyaspor - Adana Demirspor

18 Eylül Pazar

17.00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük
17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
20.00 MKE Ankaragücü - DG Sivasspor
20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

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