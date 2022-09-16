Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? (Süper Lig 7. Hafta maç fikstürü)

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında heyecan bu akşam, 17 Eylül Cumartesi ve 18 Eylül Pazar oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış günü 2 maç ile başlayacak. Galatasaray, Konyaspor’u, Hatayspor ise Kayserispor’u konuk edecek.



Beşiktaş da deplasman İstanbulspor’a konuk olacak. Medipol Başakşehir ise evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor’u sahasında ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta maçlarının programı şöyle:



16 Eylül Cuma (Bugün)



20.00 Galatasaray - Konyaspor

20.00 A.Hatayspor - Y.Kayserispor



17 Eylül Cumartesi



17.00 Ümraniyespor - Kasımpaşa

20.00 İstanbulspor - Beşiktaş

20.00 FT Antalyaspor - Adana Demirspor



18 Eylül Pazar



17.00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük

17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

20.00 MKE Ankaragücü - DG Sivasspor

20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor