Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? (Süper Lig 7. Hafta maç fikstürü)

Haberler - ntv.com.tr 16.09.2022 - 09:25
Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında heyecan bu akşam, 17 Eylül Cumartesi ve 18 Eylül Pazar oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış günü 2 maç ile başlayacak. Galatasaray, Konyaspor’u, Hatayspor ise Kayserispor’u konuk edecek.
Beşiktaş da deplasman İstanbulspor’a konuk olacak. Medipol Başakşehir ise evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor’u sahasında ağırlayacak.
Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta maçlarının programı şöyle:
16 Eylül Cuma (Bugün)
20.00 Galatasaray - Konyaspor
20.00 A.Hatayspor - Y.Kayserispor
17 Eylül Cumartesi
17.00 Ümraniyespor - Kasımpaşa
20.00 İstanbulspor - Beşiktaş
20.00 FT Antalyaspor - Adana Demirspor
18 Eylül Pazar
17.00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük
17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
20.00 MKE Ankaragücü - DG Sivasspor
20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor