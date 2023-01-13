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Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? (Süper Lig puan durumu ve 19. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de bugün hangi maçların oynanacağı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ligde zirve mücadelesi iyice kızışırken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu hafta hangi takımlarla maç yapacağı ve puan durumları sorgulanıyor. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? (Süper Lig puan durumu ve 19. hafta maç fikstürü)

'de bugünün programı belli oldu. Süper Lig'de bu akşam lider Galatasaray sahasında zorlu Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile arasında 4 puan fark olan Galatasaray puan kaybı yaşamak istemiyor. İşte Süper Lig puan durumu ve bu haftanın maç fikstürü.

SÜPER LİG 19. HAFTA FİKSTÜRÜ

13 Ocak Cuma

17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)

14 Ocak Cumartesi

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

15 Ocak Pazar

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

SÜPER LİG

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? (Süper Lig puan durumu ve 19. hafta maç fikstürü) - 1 Süper Lig 18. hafta puan durumu tablosu

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