Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? (Süper Lig puan durumu ve 19. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de bugünün maç programı belli oldu. Süper Lig'de bu akşam lider Galatasaray sahasında zorlu Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile arasında 4 puan fark olan Galatasaray puan kaybı yaşamak istemiyor. İşte Süper Lig puan durumu ve bu haftanın maç fikstürü.
SÜPER LİG 19. HAFTA FİKSTÜRÜ
13 Ocak Cuma
17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)
14 Ocak Cumartesi
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
15 Ocak Pazar
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
SÜPER LİG PUAN DURUMU