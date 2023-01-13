Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? (Süper Lig puan durumu ve 19. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de bugünün maç programı belli oldu. Süper Lig'de bu akşam lider Galatasaray sahasında zorlu Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile arasında 4 puan fark olan Galatasaray puan kaybı yaşamak istemiyor. İşte Süper Lig puan durumu ve bu haftanın maç fikstürü.



SÜPER LİG 19. HAFTA FİKSTÜRÜ



13 Ocak Cuma



17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)



20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)



14 Ocak Cumartesi



13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)



16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)



16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)



15 Ocak Pazar



13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 18. hafta puan durumu tablosu