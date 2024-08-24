NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de bugün iki maç oynanacak

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta başladı. Ligde bugün iki karşılaşma oynanacak.

Süper Lig'de bugün iki maç oynanacak

Trendyol 'de 3. hafta Alanyaspor-Göztepe maçıyla başladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Avrupa kupalarında maç yapan takımların karşılaşmaları ertelendi.

Ertelenen 3 maç şöyle; Galatasaray-Gaziantep, Samsunspor-Rams Başakşehir, Trabzonspor-Bellona Kayserispor. Beşiktaş ise bu haftayı BAY geçecek.

BUGÜN:

19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor
21.45 Sipay FK-TÜMOSAN Konyaspor

PAZAR: 

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor
21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor
21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...