Süper Lig'de bugün iki maç oynanacak

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta Alanyaspor-Göztepe maçıyla başladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Avrupa kupalarında maç yapan takımların karşılaşmaları ertelendi.

Ertelenen 3 maç şöyle; Galatasaray-Gaziantep, Samsunspor-Rams Başakşehir, Trabzonspor-Bellona Kayserispor. Beşiktaş ise bu haftayı BAY geçecek.

BUGÜN:



19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor

21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor



PAZAR:



19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor

21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

