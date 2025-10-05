Süper Lig'de Burak Yılmaz fırtınası: Dev seri yakaladı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Maxim ve 69. dakikada Kozlowski kaydetti.



Ev sahibinde Datro Fofana, 90+8. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.



Bu skorun ardından iki maçlık beraberlik serisi son bulan Gaziantep FK, puanını1 14'e yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Süüper Lig'deki 7. yenilgisini alan Karagümrük ise 3 puanla son basamakta yer buldu.



Gaziantep FK, milli ara sonrası Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek. Karagümrük ise Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.