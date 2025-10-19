NTV.COM.TR

Süper Lig'de Burak Yılmaz fırtınası: Gaziantep FK, Antalyaspor'u devirdi

Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.

Trendyol 'in 9. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Drissa Camara, 17. dakikada Kacper Kozlowski ve 31. dakikada Mohamed Bayo kaydetti. 'un sayıları ise 84. ve 86. dakikalarda Bachir Gueye'den geldi.

Bu skorun ardından yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Gaziantep FK, puanını 17'ye yükselterek 3. sırada yer aldı. Üst üste 3. kez yenilen Antalyaspor ise 10 puanla 10. basamakta yer buldu.

Gaziantep FK, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Antalyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

Süper Lig'de Burak Yılmaz fırtınası: Gaziantep FK, Antalyaspor'u devirdi - 1 Gaziantep FK'da Kozlowski'nin gol sevinci

BURAK YILMAZ FIRTINASI

Gaziantep FK'nın başında 7. maçına çıkan teknik direktör Burak Yılmaz, 5. galibiyetini aldı. Yılmaz, diğer 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı ve henüz yenilgi yüzü görmedi.

Süper Lig'de Burak Yılmaz fırtınası: Gaziantep FK, Antalyaspor'u devirdi - 2 Gaziantep FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz'ın gol sevinci.

EROL BULUT, İLK MAÇINDA MAĞLUP OLDU

'da Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası göreve gelen teknik direktör Erol Bulut, takımının başında çıktığı ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de Burak Yılmaz fırtınası: Gaziantep FK, Antalyaspor'u devirdi - 3 Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maç öncesi bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

