Süper Lig'de Burak Yılmaz fırtınası: Gaziantep FK, Antalyaspor'u devirdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Drissa Camara, 17. dakikada Kacper Kozlowski ve 31. dakikada Mohamed Bayo kaydetti. Antalyaspor'un sayıları ise 84. ve 86. dakikalarda Bachir Gueye'den geldi.



Bu skorun ardından yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Gaziantep FK, puanını 17'ye yükselterek 3. sırada yer aldı. Üst üste 3. kez yenilen Antalyaspor ise 10 puanla 10. basamakta yer buldu.



Gaziantep FK, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Antalyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.