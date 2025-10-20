Süper Lig'de Burak Yılmaz fırtınası: Kaybetmeyi unuttular!
Gaziantep FK'nin Burak Yılmaz'la yenilmezlik serisi 7 maça çıktı. Yılmaz yakaladığı başarı ortalamasıyla lige damga vurdu.
Trendyol Süper Lig'de Burak Yılmaz fırtınası esmeye devam ediyor.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
Kırmızı siyahlılar Yılmaz yönetimindeki 7. maçında 5 .galibiyetini aldı.
17 puanın tamamını da Yılmaz yönetiminde alan Gaziantep 9. haftayı 4. sırada tamamladı.
OKAN BURUK'LA YARIŞIYOR
2.43 puan ortalaması tutturan Yılmaz'dan daha başarılı tek isim 2.78 puan ortalamalı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.
Lige Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetlerle başlayan Gaziantep ekibi, bu puan kayıplarının ardından teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmıştı.
Daha sonra genç çalıştırıcı Burak Yılmaz ile anlaşan Gaziantep FK, kan değişikliğinin ardından taraftarının yüzünü güldürmüştü.
YILMAZ MAÇ SONU NE DEDİ?
Yılmaz maç sonu yaptığı açıklamada, "İlk geldiğimde yaptığım şey oyun tarzımızı değiştirmek oldu. Tamamen geçiş oynayan bir takımdan kaliteli ayaklarımız olduğu için set oyununa dönen bir takım haline geldik. Çok klas ayaklar olduğu için bu strateji değişikliğiyle oyuncuların performansı arttı. Çünkü oyuncular bu oyuna yatkın. Oyuncularım isim isim alkışlanmayı hak ediyorlar. Oyunculara göre oynamaya başladık, onlar da kendilerini belli etmeye başladılar." ifadelerini kullandı.
