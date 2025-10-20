Süper Lig'de Burak Yılmaz fırtınası: Kaybetmeyi unuttular!

YILMAZ MAÇ SONU NE DEDİ?



Yılmaz maç sonu yaptığı açıklamada, "İlk geldiğimde yaptığım şey oyun tarzımızı değiştirmek oldu. Tamamen geçiş oynayan bir takımdan kaliteli ayaklarımız olduğu için set oyununa dönen bir takım haline geldik. Çok klas ayaklar olduğu için bu strateji değişikliğiyle oyuncuların performansı arttı. Çünkü oyuncular bu oyuna yatkın. Oyuncularım isim isim alkışlanmayı hak ediyorlar. Oyunculara göre oynamaya başladık, onlar da kendilerini belli etmeye başladılar." ifadelerini kullandı.

