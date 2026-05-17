Süper Lig'de büyük heyecan. Küme düşecek son takım belli oluyor

TÜM İHTİMALLER

Son hafta öncesinde Eyüpspor ve Kasımpaşa 32, Gençlerbirliği 31, Antalyaspor 29 puanla sıralanıyor.

4 takım arasında küme düşmeye en yakın takım Antalyaspor. Akdeniz ekibi Kocaelispor karşısında kazanamazsa Süper Lig 'e veda edecek.

4 takımın aynı punda buluşması halinde 4'lü averaj devreye girecek. Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor'un puan eşitliği halinde küme düşen takım Kasımpaşa olacak.

Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor arasında oluşacak 3’lü averajda küme düşen takım Eyüpspor olacak.

Kasımpaşa, Antalyaspor ve Eyüpspor arasındaki 3’lü averaj senaryosunda da düşecek takım yine Eyüpspor olacak.

Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa arasında oluşacak puan eşitliğinde ise lige veda eden taraf Kasımpaşa olacak.

Gençlerbirliği kazanır, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un aynı puanda olması durumunda Kasımpaşa ikili averajla lige veda edecek.

İkili averajlarda Antalyaspor rakiplerine karşı üstün.