Süper Lig'de büyük heyecan. Küme düşecek son takım belli oluyor

17.05.2026 18:55

Son Güncelleme: 17.05.2026 19:05

Süper Lig'de büyük heyecan. Küme düşecek son takım belli oluyor
Anadolu Ajansı
Selim Başeğmezer
Google'da NTV'yi tercih et

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 34. ve son haftası büyük mücadeleye sahne oluyor.

Trendyol Süper Lig'de bir sezonun daha sonuna geliniyor. 34. ve son hafta maçlarında küme düşen son takım belli oluyor.

 

Küme düşmesi kesinleşen Karagümrük ve Kayserispor'un ardından Süper Lig'e veda edecek diğer takım bugün netleşiyor.

 

CANLI PUAN DURUMU

 

13 - Eyüpspor: 32

14 - Kasımpaşa: 32

15 - Gençlerbirliği: 31

16 - Karagümrük: 30 (Küme düştü)

17 - Antalyaspor: 29

18 - Kayserispor: 27 (Küme düştü)

19:04
KADIKÖY'DE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar, Yiğit Efe, Brown, Kante, İsmail, Fred, Oğuz, Musaba, Kerem. Eyüpspor: Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut Meraş, Legowski, Baran Ali, Denis Radu, Metehan, Umut Bozok.
Anadolu Ajansı
19:02
TRABZON'DA İLK 11'LER
Trabzonspor: Onuralp, Pina, Salih, Ozan, Boran, Felipe, Oulai, Bouchouari, Nwakaeme, Onuachu Umut. Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Hanousek, Bashiru, Franco, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore.
Resmi Kurum
18:54
ANTALYA'DA İLK 11'LER
Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Paal, Ceesay, Soner, Safuri, Abdülkadir, Ballet, Streek. Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Susoho, Agyei, Rivas, Churlinov.
Anadolu Ajansı
18:50
MAÇLAR
Antalyaspor-Kocaelispor Fenerbahçe-Eyüpspor Kasımpaşa-Galatasaray Trabzonspor-Gençlerbirliği Maçlar saat 20.00'de başlayacak.
Anadolu Ajansı

TÜM İHTİMALLER

 

Son hafta öncesinde Eyüpspor ve Kasımpaşa 32, Gençlerbirliği 31, Antalyaspor 29 puanla sıralanıyor.

 

4 takım arasında küme düşmeye en yakın takım Antalyaspor. Akdeniz ekibi Kocaelispor karşısında kazanamazsa Süper Lig'e veda edecek.

 

4 takımın aynı punda buluşması halinde 4'lü averaj devreye girecek. Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor'un puan eşitliği halinde küme düşen takım Kasımpaşa olacak.

 

Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor arasında oluşacak 3’lü averajda küme düşen takım Eyüpspor olacak.

 

Kasımpaşa, Antalyaspor ve Eyüpspor arasındaki 3’lü averaj senaryosunda da düşecek takım yine Eyüpspor olacak.

 

Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa arasında oluşacak puan eşitliğinde ise lige veda eden taraf Kasımpaşa olacak.

 

Gençlerbirliği kazanır, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un aynı puanda olması durumunda Kasımpaşa ikili averajla lige veda edecek.

 

İkili averajlarda Antalyaspor rakiplerine karşı üstün.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram