Süper Lig'de büyük heyecan. Küme düşecek son takım belli oluyor
17.05.2026 18:55
Son Güncelleme: 17.05.2026 19:05
Trendyol Süper Lig'de bir sezonun daha sonuna geliniyor. 34. ve son hafta maçlarında küme düşen son takım belli oluyor.
Küme düşmesi kesinleşen Karagümrük ve Kayserispor'un ardından Süper Lig'e veda edecek diğer takım bugün netleşiyor.
CANLI PUAN DURUMU
13 - Eyüpspor: 32
14 - Kasımpaşa: 32
15 - Gençlerbirliği: 31
16 - Karagümrük: 30 (Küme düştü)
17 - Antalyaspor: 29
18 - Kayserispor: 27 (Küme düştü)
TÜM İHTİMALLER
Son hafta öncesinde Eyüpspor ve Kasımpaşa 32, Gençlerbirliği 31, Antalyaspor 29 puanla sıralanıyor.
4 takım arasında küme düşmeye en yakın takım Antalyaspor. Akdeniz ekibi Kocaelispor karşısında kazanamazsa Süper Lig'e veda edecek.
4 takımın aynı punda buluşması halinde 4'lü averaj devreye girecek. Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor'un puan eşitliği halinde küme düşen takım Kasımpaşa olacak.
Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor arasında oluşacak 3’lü averajda küme düşen takım Eyüpspor olacak.
Kasımpaşa, Antalyaspor ve Eyüpspor arasındaki 3’lü averaj senaryosunda da düşecek takım yine Eyüpspor olacak.
Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa arasında oluşacak puan eşitliğinde ise lige veda eden taraf Kasımpaşa olacak.
Gençlerbirliği kazanır, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un aynı puanda olması durumunda Kasımpaşa ikili averajla lige veda edecek.
İkili averajlarda Antalyaspor rakiplerine karşı üstün.