Süper Lig'de büyük sürpriz: Fenerbahçe'nin yıldızına ezeli rakipten teklif

Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe 'de 4 sezondur forma giyen ve sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Bright Osayi-Samuel'in geleceği beirsizliğini koruyor. Ekol TV'nin haberine göre Beşiktaş , Nijeryalı futbolcuya resmi teklifte bulundu. 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'tan 2 milyon 500 bin euro maaş ve 1 milyon euro imza parası istediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Siyah - beyazlıların teklifinin ise 2 milyon euro olduğu ve Osayi-Samuel'den indirime gitmesini istediği belirtildi.



Ayrıca Osayi-Samuel'in talibi olan takımlarla görüşmek üzere Fenerbahçe'den onay aldığı vurgulandı.

FENERBAHÇE İLE DE GÖRÜŞÜYOR



Öte yandan deneyimli futbolcunun Fenerbahçe ile de yeni sözleşme için görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.



Fenerbahçe formasıyla 178 maça çıkan Samuel, 7 gol - 15 asistlik bir performans ortaya koydu.