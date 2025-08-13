Süper Lig'de de oynamıştı, Serie A'ya gitti!
Bir dönem Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen kaleci Arijanet Muric, Serie A ekibi Sassuolo'ya imza attı.
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, İngiliz ekibi Ipswich Town'dan 26 yaşındaki kaleci Arijanet Muric'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Ipswich Town'dan kaleci Arijanet Muric, satın alma opsiyonuyla kiralandı." denildi.
Muric, Premier Lig'de geçen sezon 18 maçta Ipswich Town'un kalesini korudu.
