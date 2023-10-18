Süper Lig'de deplasman yasağı kalktı mı? Galatasaray-Beşiktaş derbisi için deplasman yasağı kararı

Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi önncesinde, deplasman yasağıyla ilgili flaş bir karar alındı. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaş taraftarlarının Galatasaray maçında deplasman tribününde yer almalarına karar verdi. İşte ayrıntılar...
DERBİDE DEPLASMAN TRİBÜNÜ YER ALACAK
Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak derbi karşılaşmasında taraftarlarının tribünde yer alacağını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı, 21 Ekim Cumartesi akşamı RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak.
DEPLASMAN YASAĞI NEDİR?
İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticilerinin istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul’da kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını duyurmuşu.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;
"İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."
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