Süper Lig'de derbi günü: Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri

Süper Lig'de derbi zamanı geldi.
Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi sarı kırmızılılar formda.
Okan Buruk'un öğrencileri galibiyet serisini 8 maça çıkarmak için sahada olacak.
EKSİKLER
Galatasaray'da hafif ağrıları olan Hakim Ziyech'in derbide oynama ihtimali düşük olsa da durumu maç saatinde netlik kazanacak.
Beşiktaş ise Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Burak Yılmaz ile seri yakalamanın peşinde.
Siyah-beyazlılarda Mert Günok ve Gedson Fernandes'in tedavileri tamamlandı. İki isim de derbide görev yapabilecek. Eric Bailly ve Salih Uçan'ınsa sakatlıkları sürüyor.
DEPLASMAN YASAĞI KALKTI
Bu derbiyle, devler arasında 3 yıldır süren deplasmana seyirci götürmeme kararı da son buldu.
Yaklaşık 3 bin siyah-beyazlı futbolseverler takımlarını tribünde destekleyecek.
Rams Park'ta oynanacak Süper Lig'de 9. hafta maçı saat 19'da başlayacak.
Derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
MUHTEMEL 11
Galatasaray:
MUSLERA
BOEY-SANCHEZ-ABDÜLKERİM-ANGELINO
TORREIRA-NDOMBELE
BARIŞ-KEREM AKTÜRKOĞLU-ZAHA
ICARDI
Beşiktaş:
MERT
ONUR-AMERTEY-COLLEY-MASUAKU
AMİR-GEDSON
RASHICA-CHAMBERLAIN-CENK
ABOUBAKAR
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