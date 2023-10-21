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Süper Lig'de derbi günü: Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri

Ezeli rakipler, Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Galatasaray üst üste 8. galibiyetini almak için, Beşiktaş ise liderlik yarışına yaklaşmak için sahaya çıkacak.

Süper Lig'de derbi günü: Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri

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'de derbi zamanı geldi.

Ezeli rakipler Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi sarı kırmızılılar formda. 

Okan Buruk'un öğrencileri galibiyet serisini 8 maça çıkarmak için sahada olacak.

EKSİKLER

Galatasaray'da hafif ağrıları olan Hakim Ziyech'in derbide oynama ihtimali düşük olsa da durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Beşiktaş ise Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Burak Yılmaz ile seri yakalamanın peşinde.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok ve Gedson Fernandes'in tedavileri tamamlandı. İki isim de derbide görev yapabilecek. Eric Bailly ve Salih Uçan'ınsa sakatlıkları sürüyor.

DEPLASMAN YASAĞI KALKTI

Bu derbiyle, devler arasında 3 yıldır süren deplasmana seyirci götürmeme kararı da son buldu.

Yaklaşık 3 bin siyah-beyazlı futbolseverler takımlarını tribünde destekleyecek.

Rams Park'ta oynanacak Süper Lig'de 9. hafta maçı saat 19'da başlayacak.

Derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

MUHTEMEL 11

Galatasaray:

MUSLERA

BOEY-SANCHEZ-ABDÜLKERİM-ANGELINO

TORREIRA-NDOMBELE

BARIŞ-KEREM AKTÜRKOĞLU-ZAHA

ICARDI

Beşiktaş:

MERT

ONUR-AMERTEY-COLLEY-MASUAKU

AMİR-GEDSON

RASHICA-CHAMBERLAIN-CENK

ABOUBAKAR

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