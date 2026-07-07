Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
07.07.2026 16:28
Son Güncelleme: 07.07.2026 16:39
Süper Lig'de ilk derbi 4. hafta oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de muhtemel derbi haftalarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de muhtemel derbi haftalarını ve fikstüre dair detayları duyurdu. Buna göre ilk derbinin 4. hafta oynanması bekleniyor.
Beşiktaş - Trabzonspor maçının 8. hafta, Galatasaray - Fenerbahçe maçının ise 9. hafta oynanacağı belirlendi.
Kura çekimi 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'da gerçekleşecek.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"2 Temmuz 2026 Perşembe günü kulüp yetkililerinin katılımı ile yapılan prova ve bilgilendirme toplantısı sonrasında, kulüplerimizin görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak fikstür anahtarının nihai hali oluşturulmuştur.
Bu sezonki Trendyol Süper Lig'de kullanılacak olan fikstür anahtarına ilişkin detaylara aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz."
Muhtemel derbi tarihleri