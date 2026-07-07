Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

TFF'den yapılan açıklama şöyle:



"2 Temmuz 2026 Perşembe günü kulüp yetkililerinin katılımı ile yapılan prova ve bilgilendirme toplantısı sonrasında, kulüplerimizin görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak fikstür anahtarının nihai hali oluşturulmuştur.

Bu sezonki Trendyol Süper Lig 'de kullanılacak olan fikstür anahtarına ilişkin detaylara aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz."