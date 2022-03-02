Süper Lig’de derbi heyecanı: Fenerbahçe-Trabzonspor

Haberler - ntv.com.tr 02.03.2022 - 17:00 | Son Güncelleme : 06.03.2022 - 17:05
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Zorlu mücadele 6 Mart Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
İki takım arasında oynanan son 5 maçın 3'ünü Trabzonspor 2'sini ise ev sahibi Fenerbahçe kazandı.
İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER
Sarı lacivertli kulüpte Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Valencia sakatlıkları sebebiyle takımlarına destek veremeyecekler.
Trabzonspor'da ise Marek Hamsik, Vitor Hugo, Dorukhan ve İsmail Köybaşı sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, İrfan Can, Pelkas, Serdar Dursun
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Denswil, Puchacz, Siopis, Berat, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius
ATTİLA SZALAİ’DEN TRABZONSPOR MAÇI VE TRANSFER AÇIKLAMASI