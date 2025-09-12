Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in ilk devresinde oynanacak derbilerin tarihleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 7-16. haftaların maç programını ve derbi tarihlerini resmen açıkladı.
8. HAFTA
4 Ekim Cumartesi, 20.00:
Galatasaray-Beşiktaş
11. HAFTA
1 Kasım Cumartesi, 20.00:
Galatasaray-Trabzonspor
2 Kasım Pazar, 20.00:
Beşiktaş-Fenerbahçe
14. HAFTA
1 Aralık Pazar, 20.00:
Fenerbahçe-Galatasaray
16. HAFTA
14 Aralık Pazar, 20.00:
Trabzonspor-Beşiktaş
