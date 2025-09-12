NTV.COM.TR

Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in ilk devresinde oynanacak derbilerin tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 'de 7-16. haftaların maç programını ve tarihlerini resmen açıkladı.

8. HAFTA

4 Ekim Cumartesi, 20.00:
Galatasaray-Beşiktaş

11. HAFTA

1 Kasım Cumartesi, 20.00:
Galatasaray-Trabzonspor

2 Kasım Pazar, 20.00:
Beşiktaş-Fenerbahçe

14. HAFTA

1 Aralık Pazar, 20.00:
Fenerbahçe-Galatasaray

16. HAFTA

14 Aralık Pazar, 20.00:
Trabzonspor-Beşiktaş

