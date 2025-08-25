NTV.COM.TR

Süper Lig'de derbi yöneten hakem, Benfica-Fenerbahçe maçına atandı!

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı karşılaşmaya sürpriz bir hakem ataması yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında , 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Portekiz temsilcisi 'ya konuk olacak.

Bu mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi de David Smajc olacak.

Müsabakada VAR'da Alen Borosak, AVAR'da da Dragoslav Peric yer alacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİ YÖNETMİŞTİ

Slavko Vincic, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - derbisini yönetmişti.

Dev derbi, başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı.

