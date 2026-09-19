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Süper Lig'de derbi zamanı. Trabzonspor-Galatasaray maçı

19.09.2026 18:57

Son Güncelleme: 19.09.2026 19:29

Süper Lig'de derbi zamanı. Trabzonspor-Galatasaray maçı
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor.

Trabzonspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geliyor.

 

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

19:22
AKAYDİN: "HOCAMIZ ÇOK DİSİPLİNLİ"
Trabzonsporlu Samet Akaydin: "Kazanmayı çok istiyoruz. Trabzonspor'a yakışmayan sonuçlar aldık. Gerçekten çok olumlu hava var. Herkes kazanmayı çok istiyor. Bu maçı kazanıp milli araya moralli girmek, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz. Hocamız çok disiplinli çalışıyor. Bunu bize ilk günden hissettirdi. Antrenmanda çalışma tempomuz arttı, kıran kırana çalışıyoruz."
19:19
YILMAZ: "YEDEK KALMAM HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz: "Umuyorum güzel bir derbi izlettiririz. Gerçekten çok iyi hazırlandık, buraya kazanmaya geldik. Buraya lider geldik, milli araya da lider girmek ve devam etmek istiyoruz. Yedek kalmam hiç önemli değil. Burada hocamın kararına saygı duyuyorum, duymak zorundayız. Bireysel hedeflerden önce takım hedefleri geliyor. 4 senedir şampiyon oluyoruz, bu sene de şampiyon olmak ve tarihe geçmek istiyoruz. Bunun için emek veriyoruz."
Anadolu Ajansı
18:56
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Fabinho, Melih, Muç,, Salah, Saviolo, Dju. Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Leao, Deniz Gül.

Süper Lig'de sezona sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 mücadelede puan kaybı yaşamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, topladığı 13 puanla haftaya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider girdi.

 

Trabzonspor ise 5 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 7 puan elde etti. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen bordo-mavili ekip, 6. hafta öncesinde averajla 9. sırada yer aldı.

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