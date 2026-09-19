Süper Lig'de derbi zamanı. Trabzonspor-Galatasaray maçı

YILMAZ: "YEDEK KALMAM HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz: "Umuyorum güzel bir derbi izlettiririz. Gerçekten çok iyi hazırlandık, buraya kazanmaya geldik. Buraya lider geldik, milli araya da lider girmek ve devam etmek istiyoruz. Yedek kalmam hiç önemli değil. Burada hocamın kararına saygı duyuyorum, duymak zorundayız. Bireysel hedeflerden önce takım hedefleri geliyor. 4 senedir şampiyon oluyoruz, bu sene de şampiyon olmak ve tarihe geçmek istiyoruz. Bunun için emek veriyoruz."