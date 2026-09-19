Süper Lig'de derbi zamanı. Trabzonspor-Galatasaray maçı
19.09.2026 18:57
Son Güncelleme: 19.09.2026 19:29
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor.
Trabzonspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geliyor.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Süper Lig'de sezona sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 mücadelede puan kaybı yaşamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, topladığı 13 puanla haftaya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider girdi.
Trabzonspor ise 5 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 7 puan elde etti. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen bordo-mavili ekip, 6. hafta öncesinde averajla 9. sırada yer aldı.