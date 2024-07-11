NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de derbiler ne zaman? 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Bu gelişmenin ardından ilk hafta maçları ve derbi tarihleri gündem oldu. Peki, Süper Lig'de derbiler ne zaman?

Süper Lig'de derbiler ne zaman? 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu

Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligde 2024-2025 sezonu, 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol 'de ilk hafta müsabakaları şu şekilde:

Sivasspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir

Kasımpaşa-Konyaspor

Galatasaray-Atakaş Hatayspor

Corendon Alanyaspor-Eyüpspor

Antalyaspor-Göztepe

Samsunspor-Beşiktaş

Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK

Mondihome Kayserispor (Bay)

SÜPER LİG DERBİLERİ NE ZAMAN?

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Buna göre ligdeki ilk büyük maç, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 5. haftada Trabzon'da oynanacak.

Sezonun fikstürü, "https://www.tff.org/default.aspx?pageID=198" adresinden ilan edildi.

Fikstür çekiminin ardından ilk yarıda büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...