Süper Lig'de derbiler ne zaman? 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu

Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligde 2024-2025 sezonu, 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.



SÜPER LİG'DE İLK HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?



Trendyol Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şu şekilde:



Sivasspor-Trabzonspor



Fenerbahçe-Adana Demirspor



Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir



Kasımpaşa-Konyaspor



Galatasaray-Atakaş Hatayspor



Corendon Alanyaspor-Eyüpspor



Antalyaspor-Göztepe



Samsunspor-Beşiktaş



Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK



Mondihome Kayserispor (Bay)



SÜPER LİG DERBİLERİ NE ZAMAN?



Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.



Buna göre ligdeki ilk büyük maç, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 5. haftada Trabzon'da oynanacak.



Sezonun fikstürü, "https://www.tff.org/default.aspx?pageID=198" adresinden ilan edildi.



Fikstür çekiminin ardından ilk yarıda büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:



5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş



6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray



10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş



11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe



15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe



16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor