Süper Lig'de derbilerin hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.



Ligde 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cihan Aydın, 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Ali Yılmaz düdük çalacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:



31 Ekim Cuma:



20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak



1 Kasım Cumartesi:



17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol



20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın



2 Kasım Pazar:



14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan



17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam



20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz



3 Kasım Pazartesi:



20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: Alper Akarsu



20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu



20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi