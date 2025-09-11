Süper Lig'de derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini hakem Ozan Ergün yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde, 5. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:



13 Eylül Cumartesi:



17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu



17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: Arda Kardeşler



17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Batuhan Kolak



20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler



20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu



14 Eylül Pazar:



17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe: Atilla Karaoğlan



20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Yiğit Arslan



20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ozan Ergün



15 Eylül Pazartesi:



20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Zorbay Küçük