Süper Lig'de derbiye doğru

Süper Lig'de derbiye geri sayım başladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş, pazar günü saat 20.30'da Kadıköy'de karşılaşacak.



Lider Galatasaray'ı bir maç eksiğiyle 6 puan geriden takip eden Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 5 puan önünde.



Sarı lacivertlilerde milli takım arasında tedavisi tamamlanan Enner Valencia derbide sahada olacak.



Sakatlıkları süren Batshuayi, King, Oosterwolde, Luan Peres ve Lincoln ise kadroda yer almayacak.



Teknik direktör Jorge Jesus'un kırmızı kart cezası sebebiyle kulübede olmayacağı maç öncesinde, Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet.



Beşiktaş ise şampiyonluk yarışına tutunmak için Kadıköy'de 3 puanın peşinde.



Beşiktaş'ta milli takımda arasında sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç takımla çalışmalara başladı.



Şenol Güneş'in ekibinde ağrıları bulunan Roman Saiss'in durumu ise son kontrollerin ardından belli olacak.

Beşiktaş’ın Fenerbahçe karşısına; Mert, Onur, Saiss veya Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Aboubakar, Cenk ilk 11’iyle çıkması bekleniyor.



Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği derbide, takımların sezon başında yaptığı anlaşma gereğince deplasman tribünü olmayacak.

