Süper Lig'de dev derbi, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kadrosu. Muhtemel 11'ler
14.02.2026 16:10
Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. İşte takımların son durumu ve muhtemel 11'ler...
Süper Lig'de gözler zirvedeki kritik maça çevrildi. Lig üçüncüsü Trabzonspor ile ikinci basamaktaki Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Oynadığı 21 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve ligin tek namağlup takımı olan Domenico Tedesco'nun ekibi 49 puanda.
Sarı lacivertlilerde sakatlığı süren Archie Brown ile hazır olmayan Edson Alvarez forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Levent Mercan ise kafilede yer aldı.
Bu sezon evinde yenilgi yaşamayan Trabzonspor 45 puanda.
Bordo mavililerde tek eksik Oleksandr Zubkov.
İl Spor Güvenlik Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda Fenerbahçe taraftarı tribünde yer almayacak.
MIUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa ve Onuachu
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Musaba, Asesio, Kerem ve Talisca