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Süper Lig'de dev maç: Derbinin bileti dakikalar içinde tükendi

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi için satışa sunduğu biletler 7 dakika içinde tükendi.

Süper Lig'de dev maç: Derbinin bileti dakikalar içinde tükendi

Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak ve şampiyonluk için kritik önemi olan - derbisinin biletleri satışa sunuldu.

Biletlerin satışa sunulmasından 7 dakika sonra Galatasaray, Fenerbahçe derbisi biletlerinin tükendiğini açıkladı.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe ile oynayacağımız maçın biletleri tükenmiştir.

Yoğun ilginiz için teşekkürler Büyük Galatasaray Taraftarı!

Kombine sahibi taraftarlarımızın kulübe devir edecekleri koltuklar oldukça biletler satışa sunulacaktır."

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