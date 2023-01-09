Süper Lig'de devre arası ne zaman? (2023 Süper Lig'de ilk yarı tarihi)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasına gelinmesiyle birlikte, ligde ilk yarı arası için tarihler merak ediliyor. Futbolseverler lige ne zaman ara verileceğini sorguluyor. İşte ayrıntılar.



SÜPER LİG'DE İLK YARI NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk yarı arası olmayacağını açıkladı. 2022 Dünya Kupası için verilen ara nedeniyle bu yıl ligde ilk yarı arası yapılmayacak.



LİG NE ZAMAN BİTECEK?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan tarih sonrasında, Süper Lig'in ne zaman biteceği belli oldu.



Buna göre; 5 Ağustos 2022 tarihinde oynanan maçlarla başlayan Süper Lig, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.