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Süper Lig'de devre arası ne zaman? (2023 Süper Lig'de ilk yarı tarihi)

Süper Lig'de devre arası için tarih araştırmaları başladı. Bu hafta oynanan 18. hafta maçlarının ardından devre arasının ne zaman başlayacağı ve ligin ikinci yarısının ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. Dünya Kupası maçları nedeniyle lige verilen ara sonrasında, yeniden ara verilip verilmeyeceği gündemde yer alıyor. Peki, Süper Lig'de devre arası ne zaman?

Süper Lig'de devre arası ne zaman? (2023 Süper Lig'de ilk yarı tarihi)

Spor Toto 'in 18. haftasına gelinmesiyle birlikte, ligde ilk yarı arası için tarihler merak ediliyor. Futbolseverler lige ne zaman ara verileceğini sorguluyor. İşte ayrıntılar.

SÜPER LİG'DE İLK YARI NE ZAMAN?

Türkiye Federasyonu, Süper Lig'de ilk yarı arası olmayacağını açıkladı. 2022 Dünya Kupası için verilen ara nedeniyle bu yıl ligde ilk yarı arası yapılmayacak.

LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan tarih sonrasında, Süper Lig'in ne zaman biteceği belli oldu.

Buna göre; 5 Ağustos 2022 tarihinde oynanan maçlarla başlayan Süper Lig, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Süper Lig'de devre arası ne zaman? (2023 Süper Lig'de ilk yarı tarihi) - 1

İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

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