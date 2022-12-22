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Süper Lig'de Dünya Kupası arasının ardından ikinci bölüm başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de FIFA Dünya Kupası dolayısıyla verilen aranın ardından heyecan 15. hafta mücadelesiyle sürecek. İşte ayrıntılar ve haftanın maç programı...

Süper Lig'de Dünya Kupası arasının ardından ikinci bölüm başlıyor

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Katar'da 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenen Dünya Kupası dolayısıyla 13 Kasım'dan sonra ara verilen 'de, 39 günün ardından ikinci bölüm yarın başlayacak.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:

Yarın:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir (Ümraniye Belediyesi Şehir)

24 Aralık Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Hatay)
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

25 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Galatasaray-İstanbulspor (Nef)

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