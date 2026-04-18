Süper Lig'de düşme hattı alev aldı. Eyüpspor'dan çok kritik zafer
18.04.2026 16:50
Eyüpsporlu Legowski ile Karagümrüklü Mladenovic'in ikili mücadelesi.
Süper Lig'in 30. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Karagümrük'ü yenerek kritik bir galibiyet aldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Eyüpspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada kendi kalesine Kranevitter ve 44. dakikada Legowski kaydetti. Karagümrük'ün tek sayısı ise 16. dakikada Serginho'dan geldi.
Eyüpspor'da Anıl Yaşar, 78. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Eyüpsporlu Metehan Altunbaş ile Karagümrüklü Bartuğ Elmaz'ın mücadelesi.
Süper Lig'de 6 maç sonra kazanan Eyüpspor, puanını 25'e yükseltti ve 16. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Karagümrük ise 20 puanla 18. basamakta yer buldu.
Eyüpspor, gelecek hafta Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Karagümrük ise Beşiktaş deplasmanına çıkacak.
DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU
13 - Kasımpaşa: 28 puan (1 maçı eksik)
14 - Antalyaspor: 28 puan
15 - Gençlerbirliği: 25 puan (1 maçı eksik)
16 - Eyüpspor: 25 puan
17 - Kayserispor: 23 puan (1 maçı eksik)
18 - Karagümrük: 20 puan