Süper Lig'de düşme hattı alev aldı. Eyüpspor'dan çok kritik zafer

Süper Lig 'de 6 maç sonra kazanan Eyüpspor , puanını 25'e yükseltti ve 16. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Karagümrük ise 20 puanla 18. basamakta yer buldu.

Eyüpspor, gelecek hafta Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Karagümrük ise Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU

13 - Kasımpaşa: 28 puan (1 maçı eksik)

14 - Antalyaspor: 28 puan

15 - Gençlerbirliği: 25 puan (1 maçı eksik)

16 - Eyüpspor: 25 puan

17 - Kayserispor: 23 puan (1 maçı eksik)

18 - Karagümrük: 20 puan