Süper Lig'de erteleme maçları: Galatasaray, İstanbulspor'a konuk oluyor

Süper Lig'de erteleme maçları başlıyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.



Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.



Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor ise hanesine 2 puan yazdırabildi.



LİGDE 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ



Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonraki maçlarında sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etti.



SON 18 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI





Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.



Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.



"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.



ICARDİ, LİGDEKİ SON 4 MAÇTA 6 GOL ATTI



Galatasaray'da skorer performansıyla göz dolduran Mauro Icardi, İstanbulspor maçında da takımının gol yollarındaki en önemli kozu olacak.



Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 4 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.



Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 12 karşılaşmada da gol atmayı başaran Icardi, ayrıca bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 3 kez topu filelere gönderdi.



KAZIMCAN KARATAŞ FORMA GİYEMEYECEK



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, karşılaşmada oynamayacak.



RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, İstanbulspor müsabakasının kadrosunda yer alamayacak.

