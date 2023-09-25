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Süper Lig'de erteleme maçları haftası: Cezalı oyuncular ve yeni transferler oynayabilecek mi?

Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ancak Avrupa elemeleri nedeniyle ertelenen İstanbulspor - Galatasaray, Adana Demirspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Başakşehir maçları bu hafta oynanacak. Kurallara göre erteleme maçlarında cezalı oyuncular ve 3. haftadan sonra transfer edilen oyuncular yer alamayacak. Bu durumda kırmızı kart cezalısı 3 oyuncu ve yeni transferleriyle Adana Demirspor'un toplam 10 oyuncusu Beşiktaş'a karşı sahaya çıkamayacak.

Süper Lig'de erteleme maçları haftası: Cezalı oyuncular ve yeni transferler oynayabilecek mi?

Trendyol 'de geride kalan 6. hafta maçlarında , ve haftayı kayıpsız tamamladı. Hafta içinde erteleme maçı oynayacak diğer takımlardan İstanbulspor, Başakşehir ve Demirspor ise mağlubiyetle kapatı. Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Adana Demirspor'da 3 isim kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Adana Demirspor dışında ertleme maçı bulunan diğer takımlarda cezalı oyuncu bulunmuyor. 

BEŞİKTAŞ MAÇINDA 10 İSİM YOK

Adana Demirspor'da kırmızı kart gören 3 isim Çarşamba günü Beşilktaş ile oynanacak erteleme maçında cezalı duruma düştü. 

Bunun yanı sıra mücadele bir erteleme maçı olduğu için, maçın oynanması gereken tarihten önce kadroda olmayan isimler statü gereği forma giyemeyecek. 

Bu nedenle sakatlıkları da bulunan Adana Demirspor'da eksiklerin sayısı 10'a çıkıyor

Adana Demirspor'da Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Ertaç Özbir siyah-beyazlılara karşı oynayamayacak. Bunun yanı sıra Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş da maçta forma giyemeyecek. 

Erteleme maçı bulunan diğer takımdan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor'da da 25-26-27 Ağustos tarihlerinden itibaren yapılan transferler erteleme maçlarında oynayamayacak. 

Buan göre Beşiktaş’ta Eric Bailly ve Gökhan İnler, Galatasaray’da Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele gibi isimler bu maçlarda forma giyemeyecek.

3. HAFTA ERTELEME MAÇLARININ TARİHLERİ

26 Eylül Salı

20.30 İstanbulspor - Galatasaray

27 Eylül Çarşamba

20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

28 Eylül Perşembe

20.00 Fenerbahçe - Başakşehir

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