Süper Lig'de erteleme maçları ne zaman oynanacak? Erteleme maçların programı belli oldu

Süper Lig'de erteleme maçları için tarih belli oldu. Maç tarihleri futbolseverlerce merak edilirken, kurallara göre erteleme maçlarında cezalı oyuncular ve 3. haftadan sonra transfer edilen oyuncular yer alamayacak. Bu durumda kırmızı kart cezalısı 3 oyuncu ve yeni transferleriyle Adana Demirspor'un toplam 10 oyuncusu Beşiktaş'a karşı sahaya çıkamayacak.



3. HAFTA ERTELEME MAÇLARININ TARİHLERİ



26 Eylül Salı



20.30 İstanbulspor - Galatasaray



27 Eylül Çarşamba



20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş



28 Eylül Perşembe



20.00 Fenerbahçe - Başakşehir