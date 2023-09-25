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Süper Lig'de erteleme maçları ne zaman oynanacak? Erteleme maçların programı belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanan ama Avrupa kupalarındaki maçlar nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Galatasaray, Adana Demirspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Başakşehir maçları bu hafta oynanacak. İşte, Süper Lig'de erteleme maçlarının programı...

Süper Lig'de erteleme maçları ne zaman oynanacak? Erteleme maçların programı belli oldu

'de erteleme maçları için tarih belli oldu. tarihleri futbolseverlerce merak edilirken, kurallara göre erteleme maçlarında cezalı oyuncular ve 3. haftadan sonra transfer edilen oyuncular yer alamayacak. Bu durumda kırmızı kart cezalısı 3 oyuncu ve yeni transferleriyle Adana Demirspor'un toplam 10 oyuncusu Beşiktaş'a karşı sahaya çıkamayacak.

3. HAFTA ERTELEME MAÇLARININ TARİHLERİ

26 Eylül Salı

20.30 İstanbulspor - Galatasaray

27 Eylül Çarşamba

20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

28 Eylül Perşembe

20.00 Fenerbahçe - Başakşehir

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