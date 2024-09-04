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Süper Lig'de erteleme maçları ne zaman? (Süper Lig 3. hafta erteleme maçı tarihleri)

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarının ne zaman oynanacağı, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehirli futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA kulüp müsabakalarında mücadele eden 3 takımın, Süper Lig'de maçlar TFF tarafından ertelemişti. Açıklanan yeni fikstürle birlikte ertelenen maçların ne zaman oynanacağı açıklandı. Peki, Süper Lig'de erteleme maçları ne zaman?

Süper Lig'de erteleme maçları ne zaman? (Süper Lig 3. hafta erteleme maçı tarihleri)

'in 3. haftasında Galatasaray-Gaziantep FK maçı, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off maçı nedeniyle ertelenirken, Trabzonspor-Bellona Kayserispor ve Samsunspor-RAMS Başakşehir FK mücadeleleri de Konferans Ligi müsabakaları nedeniyle ertelenmişti. Peki, Süper Lig'de ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"UEFA kulüp müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimizin, play-off müsabakalarının oynanacağı maçların arasında bulunan Trendyol Süper Lig 3. hafta müsabakaları 16.08.2024 tarihinde ertelenmiştir.

Müsabakaların oynatılacağı taslak tarihler, kulüplerimizin erteleme tarihinde mücadele ettiği turnuvalara göre ilan edilmiştir.

Takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı sezon planlamasına göre uygun olan 17-18-19 Eylül 2024 tarihlerinde müsabakaların oynatılmasına karar verilmiştir."

MAÇLARIN FİKSTÜRÜ

17 Eylül Salı

Galatasaray-Gaziantep FK 20.00

18 Eylül Çarşamba

Samsunspor-RAMS Başakşehir FK 20.00

19 Eylül Perşembe

Trabzonspor-Bellona Kayserispor 20.00

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