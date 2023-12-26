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Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları ne zaman oynanacak?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçının ardından sahaya giren Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Saldırı sonrası alınan kararla ligler ertelenmişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ertelenen 16. hafta maçlarının Ocak ayında oynanacağını açıklamıştı. Peki, Süper Lig'de 16. hafta maçları ne zaman?

Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları ne zaman oynanacak?

'de 16,19 ve 20. haftaların programı açıklandı. Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakaları ile 19. ve 20. hafta müsabakalarının maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 16. haftanın maç programı şöyle:

9 Ocak Salı:

17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)

17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 Ocak Çarşamba:

17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

11 Ocak Perşembe:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)

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