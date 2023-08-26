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Süper Lig'de ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların Süper Lig maçları için karar almıştı. Karara göre; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçlar ertelendi. Peki, Süper Lig'de ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

, Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını erteledi. Bu takımların yapacakları maçların ne zaman oynanacağı şimdi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte, 'de ertelenen maçlar hakkında bilgiler...

Galatasaray ligde bu hafta İstanbulspor ile deplasmanda, Fenerbahçe sahasında Başakşehir ile, Beşiktaş ise deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecekti.

ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir FK ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Müsabakaların gün ve saatleri daha sonra ilan edilecektir.

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