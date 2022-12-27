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Süper Lig'de Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bugün karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor ile sahaya çıkıyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Antrenman 2 grup halinde 5'e 2 sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Hatayspor'da ise Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı. Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 ve dar alan çalışması yaptı. Basına kapalı yapılan son idman 1 saat 15 dakika sürdü.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya - 1

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