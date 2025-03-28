Süper Lig'de fırtına gibiydi, şimdi otobüsü haciz edildi ve icra yoluyla satılıyor

Süper Lig'de 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında mücadele eden Orduspor'un 1991 model olan ve uzun yıllar kulübün ulaşımını sağlayan 52 AL 967 plakalı otobüsü, 300 bin TL'den satışa sunuldu.



Çalışır durumda olmadığı belirtilen otobüs için teklifler, 15 Ağustos 2025 tarihine kadar SGK İl Müdürlüğü’ne yapılacağı belirtildi.

