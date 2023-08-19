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Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya: Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda 1, bordo-mavililerde 3 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya: Muhtemel 11'ler

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, yeni sezonun ilk derbisinde ile karşılaşacak.

Rams Park'ta saat 21.45'te başlayacak dev maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Lige Kayserispor beraberliğiyle başlayan Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de evinde oynadığı son 17 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılılar'da 1 eksik var. Henüz lisansı çıkmayan Tete forma giyemeyecek.

Lige üç puanla giriş yapan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Edin Visca görev yapamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray:

Muslera

Boey-Nelsson-Abdülkerim-Angelino

Torreira-Oliveira

Barış-Mertens-Kerem

Icardi

Trabzonspor:
 
Uğurcan

Larsen-Benkovic-Denswil-Eren

Kourbelis

Bardhi-Bakasetas-Abdulkadir-Trezeguet

Gomez

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