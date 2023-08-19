Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya: Muhtemel 11'ler

Galatasaray, yeni sezonun ilk derbisinde Trabzonspor ile karşılaşacak.

Rams Park'ta saat 21.45'te başlayacak dev maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.



Lige Kayserispor beraberliğiyle başlayan Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de evinde oynadığı son 17 maçta yenilgi yüzü görmedi.



Sarı-kırmızılılar'da 1 eksik var. Henüz lisansı çıkmayan Tete forma giyemeyecek.



Lige üç puanla giriş yapan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Edin Visca görev yapamayacak.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray:



Muslera



Boey-Nelsson-Abdülkerim-Angelino



Torreira-Oliveira



Barış-Mertens-Kerem



Icardi



Trabzonspor:



Uğurcan



Larsen-Benkovic-Denswil-Eren



Kourbelis



Bardhi-Bakasetas-Abdulkadir-Trezeguet



Gomez

